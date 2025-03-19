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تحطم طائرة عسكرية في الجزائر ومصرع قائدها (فيديو)

05:35 م الأربعاء 19 مارس 2025

طائرة عسكرية في الجزائر

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة تابعة للجيش كانت في مهمة تدريبية مبرمجة في ولاية أدرار جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها المقدم بكوش نصر.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح الأربعاء 19 مارس 2025، طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر".

واختتم البيان، "وعلى إثر هذا الحادث الأليم أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

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