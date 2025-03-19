تحطم طائرة عسكرية في الجزائر ومصرع قائدها (فيديو)
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم طائرة عسكرية مقاتلة تابعة للجيش كانت في مهمة تدريبية مبرمجة في ولاية أدرار جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدها المقدم بكوش نصر.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، "إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح الأربعاء 19 مارس 2025، طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر".
واختتم البيان، "وعلى إثر هذا الحادث الأليم أمر الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، بفتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".
🚨تحطم طائرة عسكرية جزائرية مقاتلة واستشهاد طيار— بوابة الجزائر - Algeria Gate (@algatedz) March 19, 2025
إثر مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت، صباح اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 طائرة عسكرية مقاتلة، بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر.
السيد الفريق أول #السعيد_شنڨريحة… pic.twitter.com/heHuZ2ryYb
فيديو قد يعجبك: