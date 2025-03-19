وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأذربيجاني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان.

وأشاد عبد العاطي بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وأذربيجان على كافة المستويات، مشيرًا إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين.

وأبدى وزير الخارجية، تطلع الجانب المصري لاستغلال الزخم الناتج عن تبادل الزيارات لدفع كافة موضوعات التعاون الثنائي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار كذلك إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية وتبادل الترشيحات للمناصب الدولية المختلفة.