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مسؤول أمريكي: واشنطن تصرف 47 مليون دولار لأمن السلطة الفلسطينية خلال شهر

05:24 م الأربعاء 19 مارس 2025

واشنطن تعلن اعتقال جندي أمريكي في فنزويلا

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وكالات

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة شددت لهجتها ضد السلطة الفلسطينية، لكنها تواصل تمويل قواتها الأمنية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية استمر في ظل الإدارة الجديدة.

وأشار إلى أن تمويل قوات أمن السلطة الفلسطينية يأتي من وكالة المخابرات المركزية، موضحًا أن واشنطن أكدت أنها ستصرف 47 مليون دولار لأمن السلطة الفلسطينية خلال شهر.



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