ترامب: كندا من أسوأ الدول في التعامل معنا ويجب أن تصبح الولاية الـ51 لأمريكا

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لأن تصبح كندا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة، قائلًا: "كان من المفترض أن تكون كندا الولاية 51 لأننا ندعمها بمبلغ 200 مليار دولار سنويًا"، في إشارة إلى تقدير مبالغ فيه للعجز التجاري بين البلدين.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع المذيعة لورا إنجراهام على قناة "فوكس نيوز"، إن الأشخاص الذين عملوا مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو "سيئون"، مضيفًا: "أتعامل مع كل دولة، بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أسوأ الدول التي أتعامل معها كندا".

وأشار ترامب، أمس الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة لا تعتمد على الواردات الكندية، "وهي أكثر من قادرة على الحصول على السلع والمواد الخام محليًا".

وعندما سأل المذيع إنجراهام الرئيس الأمريكي عن سبب كونه "أكثر صرامة" تجاه كندا مقارنة بـ"خصوم" أمريكا، رد ترامب قائلًا: "فقط لأنها من المفترض أن تكون ولايتنا رقم 51 ".

وأعرب مسؤولون كنديون عن مخاوفهم من أن التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي بشأن كندا "حقيقي"، إذ أفادت التقارير بأن رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو يعتقد أن ترامب يتطلع إلى الثروة المعدنية الهائلة التي تمتلكها بلاده.

ووفق صحيفة "تورنتو ستار" الكندية ، التي حصلت على تسجيل صوتي لترودو وهو يتحدث في اجتماع مغلق مع شخصيات الأعمال والعمال الكنديين، وصف رئيس الوزراء الكندي السابق تهديدات ترامب بأنها "شيء حقيقي".

وقال ترودو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن إدارة ترامب لا تعرف فقط عدد المعادن المهمة التي نمتلكها، بل ربما هذا هو السبب وراء استمرارهم في الحديث عن استيعابنا وجعلنا الولاية رقم 51".

كما صرحت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بأنها تأخذ حديث ترامب بشأن أن تصبح كندا الولاية رقم 51 لبلاده "على محمل الجد"، قائلة: "لم تعد هذه مزحة. لم تعد تُضحكنا. بل إنها مبنية على محادثات أجريناها - والتي أجريتها أنا - مع العديد من مسؤولي إدارة ترامب".

وقال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، مؤخرًا للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يتوقف عن الإدلاء بتعليقات "غير محترمة" حول سيادة كندا قبل أن يتمكن البلدان من "الجلوس وإجراء محادثة حول شراكتنا الأوسع مع الولايات المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ومنذ تولي ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، تصاعدت حدة العداء بين واشنطن و أوتاوا بسبب الرسوم الجمركية العالية التي فرضها الرئيس الأمريكي على الواردات الكندية، وقد أثارت هذه الرسوم تهديداتٍ وإجراءاتٍ انتقامية من كندا، ومقاطعةً للسلع الأمريكية الصنع، وأدت إلى حرب تجارية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 21 مليار دولار تدخل البلاد، ردًا على الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم.

كما هدد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد، بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الكهرباء الموردة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنه أوقف هذه الخطة بعد محادثات مع إدارة ترامب.