إعلان

برلمان صربيا يقبل استقالة رئيس الوزراء

03:46 م الأربعاء 19 مارس 2025

البرلمان الصربي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بلجراد - (د ب أ)

قبل البرلمان الصربي، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس الوزراء ميلوش فوتشيفيتش، مما أدى إلى بدء العد التنازلي لمدة 30 يوما لاختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة لتفادي إجراء انتخابات مبكرة، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.إس" التلفزيونية الرسمية.

وأعلن فوتشيفيتش استقالته في نهاية يناير، في أعقاب هجوم على نشطاء طلابيين من قبل مجموعة من الأفراد، يعتقد أن لهم صلة بحزب (إس.إن.إس) الحاكم في مدينة نوفي ساد شمال البلاد.

يشار إلى أن فوتشيفيتش أصبح رئيسا للوزراء في مايو 2024. وبينما لا ينظر إليه بوصفه شخصية سياسية مهمة في حد ذاته، إلا أنه كان يعتبر وكيلا للرئيس ألكسندر فوشيفيتشن الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه صاحب القرار في البلاد.

ويرى كثيرون أن استقالة فوتشيفيتش بمثابة تضحية سياسية رمزية وسط حركة احتجاجية متنامية تضع ضغوطا على الرئيس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرلمان الصربي بلجراد ميلوش فوتشيفيتش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الفلك الدولي: رؤية هلال شوال السبت غير ممكنة.. والعيد الاثنين لمن يشترط الرؤية الشرعية
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
لماذا خفض أكبر بنكين حكوميين سعر الفائدة على الشهادات بالدولار؟