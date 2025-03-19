صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف الحرب على القطاع إلى 436

وكالات



أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الشهداء منذ استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على القطاع إلى 436 فلسطينيًا، وعدد المصابين إلى 678 شخصًا.



وأضافت صحة غزة، في بيان لها، "ليرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، إلى 49.547 شهيدًا، و 112.7719 جريحًا".



وشهد قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، سلسلة مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المنازل السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين.