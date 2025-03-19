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"ستكون مليئة بالأحداث".. موسكو تكشف عن محادثات مرتقبة مع واشنطن في السعودية

03:42 م الأربعاء 19 مارس 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداث.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "المحادثات في السعودية، دعنا نقول إن المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة، سيكون لها جدول أعمال مكثف إلى حد ما"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما "بالتحديد، فيما يتعلق بمنشآت البنية التحتية للطاقة".

وأضاف بيسكوف: "موضوع استمرار الإمدادات العسكرية مهم للغاية، وسيكون بالطبع على رأس جدول أعمال أي اتصالات ستجرى بيننا وبين الأمريكيين في هذا الشأن. ولكن بما أن هذا الموضوع حساس إلى حد ما، فمن غير المجدي مناقشته علنا. لا ننوي القيام بذلك بعد".

وقال بيسكوف: "أستطيع أن أقول بثقة عالية، إن الرئيسين بوتين وترامب، يفهمان بعضهما بعضا جيدا ويثقان ببعضهما بعضا ويعتزمان التحرك تدريجيا على طريق تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن الأمر سيستغرق وقتا وجهدا، مدعوما بإرادة رئيسي البلدين، لاستعادة هذه العلاقات. ولكن في الوقت الراهن، فإن هذه الإرادة القوية للرئيسين ربما تكون أفضل ضمانة بأن الجميع سوف يتبعون هذا المسار، وهذا ينطبق على أمريكا وروسيا على حد سواء".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان تم مناقشة إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" في المحادثة بين بوتين وترامب، "لا، لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن الرئيسين أشارا إلى الإمكانات الهائلة، دون مبالغة، لتنفيذ عدد من مشاريع التعاون الثنائي الكبرى في المجال الاقتصادي".

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