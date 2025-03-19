بعد مشادات البيت الأبيض.. زيلينسكي يتحدث مع ترامب اليوم

هلسنكي - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاستماع إلى المزيد حول محادثه الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي "سأجري اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس ترامب. سنبحث معه تفاصيل الخطوات التالية".

وقال زيلينسكي إن موافقة بوتين على وقف استهداف البنية التحتية للطاقة "تتناقض تماما مع الواقع" بعد سلسلة من الهجمات باستخدام طائرات مسيرة في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح زيلينسكي: "حتى الليلة الماضية، وبعد محادثة بوتين مع ترامب، عندما زعم بوتين أنه سيصدر أوامر بوقف الهجمات على قطاع الطاقة في أوكرانيا، تم إطلاق 150 طائرة مسيرة خلال الليل، بما في ذلك على منشآت الطاقة".

وجاءت هذه الهجمات، التي قصفت مناطق مدنية وألحقت أضرارا بمستشفى، بعد رفض بوتين دعم وقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما، خلال مباحثاته مع ترامب.

وأضاف زيلينسكي أن إحدى أصعب القضايا في المفاوضات المستقبلية ستكون مسألة التنازلات الإقليمية.

وقال زيلينسكي "بالنسبة لنا، الخط الأحمر هو الاعتراف بالأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا على أنها روسية. لن نوافق على ذلك".