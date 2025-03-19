حماس تستنكر استهداف الأبرياء وطواقم العمل الإنساني بدير البلح

وكالات



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة مستهدفًا المدنيين الأبرياء وطواقم العمل الإنساني.



وأوضحت حماس، أن استهداف الاحتلال مقرًا لعاملين أجانب بالمؤسسات الأممية في دير البلح أسفر عن استشهاد موظف وإصابة 5.



وقالت الحركة، إن "هذه الجريمة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتهدف لإرهاب عمال الإغاثة وثنيهم عن أداء واجبهم".



وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل موظف أجنبي يدعى مانويل، يحمل الجنسية الأوكرانية، ويعمل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف مقرًا للأمم المتحدة في دير البلح.



كما أسفر الهجوم عن إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.