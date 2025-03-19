إعلام عبري: نتنياهو يدرس التصديق على إقالة رئيس الشاباك وعزل المستشارة القضائية

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدرس التصديق على إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشباك)، رونين بار، غدًا الخميس، وعزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الأحد المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أول أمس الإثنين، إقالة رئيس الشاباك، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وبخصوص المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين، يوم 5 مارس الجاري سحب الثقة من بهراف ميارا، وذلك بسبب "سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال"، وفق نص الرسالة التي أرسلها ليفين لسكرتير الحكومة، يوسي فوكس.

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن رؤساء الائتلاف الحكومي وافقوا على طلب إقالة المستشارة القضائية للحكومة.