المعارضة التركية تدعو إلى مظاهرات بعد اعتقال عمدة إسطنبول

إسطنبول - (د ب أ)

تظاهر عدد من الطلاب الذين يدعمون عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو في جامعة إسطنبول، اليوم الأربعاء، مما دفع الشرطة إلى التدخل بالغاز المسيل للدموع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وجاءت الخطوة فيما دعا حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إلى مظاهرات على مستوى البلاد اليوم الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو وهو منافس بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحث حزب الشعب الجمهوري أنصاره على التجمع عند مكاتب الحزب عبر البلاد في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وقال الحزب إنه لن يكون هناك مظاهرات في إسطنبول جراء حظر لعدة أيام على المظاهرات فرضه محافظ المدينة.

وألقي القبض على إمام أوغلو قبل أيام فقط من ترشيحه المتوقع بوصفه المرشح الرئاسي للمعارضة.

وأدان حزب الشعب الجمهوري الخطوة ووصفها بـ"انقلاب مدني".

وحملت ديليك إمام أوغلو زوجة العمدة أردوغان مسؤولية اعتقال زوجها.