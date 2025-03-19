اكتشاف أقدم ديناصور "سيرابودا" في المغرب.. عمره 168 مليون سنة

(وكالات)

كشف فريق بحث دولي، بقيادة العالمة البريطانية الدكتورة سوزانا مايدمنت، إلى جانب علماء ومتخصصين مغاربة، عن العثور على أقدم ديناصور من فصيلة "سيرابودا" في العالم، والذي يعود تاريخه إلى 168 مليون سنة.

جاء ذلك وفقًا لدراسة علمية نشرتها الجمعية الملكية للعلوم، والتي أوضحت أن الديناصور تم العثور عليه في منطقة بولحفا "المرس III" الواقعة بنواحي إقليم بولمان، وسط الأطلس المتوسط في المغرب.

ووفقًا للبروفيسور إدريس وجاش، أستاذ كلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وأحد أعضاء الفريق البحثي، فقد بدأت عمليات البحث في عام 2018 ضمن اتفاقية تعاون بين جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن، والتي شملت متخصصين في علم الديناصورات.

وفي يونيو 2022، تم العثور على الجزء العلوي من عظمة الفخذ الأيسر لهذا الديناصور، وخضعت العينة للدراسة والتحليل المعمق لأكثر من عامين قبل الإعلان الرسمي عن الاكتشاف خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه العظمة تعود إلى ما يُعرف بـ "أوجنيتيشيان سيرابود"، وهي سلالة من الديناصورات تنحدر منها الطيور الحديثة، والتي كان يُعتقد سابقًا أنها عاشت خلال العصر الطباشيري. ولكن المفاجأة كانت أن هذا الاكتشاف يعود إلى العصر الجوراسي الأوسط، وتحديدًا إلى المرحلة الباطونية، أي قبل العصر الطباشيري بعدة ملايين من السنين.

وأوضح البروفيسور وجاش أن هذا الاكتشاف هو الأقدم عالميًا، متجاوزًا أقدم عينة معروفة سابقًا، والتي تم العثور عليها في المملكة المتحدة، حيث يعود الفرق بينهما إلى 3 ملايين سنة.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف يضاف إلى سلسلة من الاكتشافات الرائدة التي شهدتها منطقة بولحفا، مثل الديناصور "أنكيلوزور" الذي تم التعرف عليه لأول مرة عالميًا عامي 2019 و2020، وأُطلق عليه اسم "سبيكوميلوس أفير"، بالإضافة إلى اكتشاف "ستيكوزور"، وهو أول ديناصور يتم العثور عليه في إفريقيا، وأُطلق عليه اسم "أدرا تيقليت بولحفا".

وأكدت الدراسة أن منطقة الأطلس المتوسط في المغرب تعد من أهم المناطق عالميًا لاكتشاف الديناصورات، وخاصةً تلك التي تعود إلى العصر الجوراسي الأوسط.