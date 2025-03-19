إصابة جندي من قوات يونيفيل جراء انفجار لغم في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أصيب جندي من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) جراء انفجار لغم أرضي في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم بإصابة جندي في قوات "اليونيفيل" جراء انفجار لغم أرضي في الوادي الواقع بين ياطر وزبقين في القطاع الغربي.

بدوره، أكد قائد القطاع الغربي لليونيفيل، الجنرال نيكولا ماندوليسي أن "وجود اليونيفيل أمر أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام".

وقال ماندوليسي، خلال ورشة عمل جامعية مخصصة للتواصل الفعال، إن "التركيز الحالي للبعثة يشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم عمل الجيش اللبناني وتسهيله، ومساعدة السكان المحليين".

وأضاف أن "تعاوننا وتفاعلنا مع المجتمعات المحلية والجيش اللبناني هما عنصران أساسيان لنجاح السلام"، مشددا على "أهمية التعاون المستمر في بناء الثقة وتعزيز السلام، وعلى أن التفاعل مع المجتمعات المحلية هو ركيزة أساسية في مهمة حفظ السلام في لبنان، مما يرمز إلى الحضور الدولي".