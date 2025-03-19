وسائل إعلام: بريطانيا تستعد لنشر قوات خاصة في أوكرانيا

(وكالات)

ذكرت صحيفة "إي" السويسرية، نقلًا عن مصادر عسكرية، أن بريطانيا وضعت قواتها الخاصة في حالة تأهب، استعدادًا لاحتمال نشرها في أوكرانيا في إطار مهمة لحفظ السلام، وذلك مع اقتراب وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضحت الصحيفة أن القادة العسكريين في المملكة المتحدة أصدروا أوامر لوحدات القوات الخاصة للاستعداد للتحرك، مشيرةً إلى أن التوجيهات أُرسلت إلى مركز قيادة التخطيط العسكري البريطاني الأسبوع الماضي، بعد زيارة وزير الدفاع جون هيلي إلى واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن الأوامر شملت أيضًا جنود الاحتياط، مع التأكيد على ضرورة التأكد من جاهزية المعدات العسكرية قبل أي انتشار محتمل في أوكرانيا. كما أشارت الصحيفة إلى أن القوات الخاصة البريطانية تضم خمس وحدات سرية، وتتمتع بصلاحيات العمل خارج البلاد دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث تُكلف بمهام تشمل جمع المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات إنقاذ مختطفين.