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مقتل موظف أممي أوكراني في قصف إسرائيلي استهدف مركزًا للأمم المتحدة وسط غزة

01:55 م الأربعاء 19 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل موظف أجنبي يدعى مانويل، يحمل الجنسية الأوكرانية، ويعمل في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وذلك إثر قصف إسرائيلي استهدف مقرًا للأمم المتحدة في دير البلح.

كما أسفر الهجوم عن إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في قطاع غزة.

ونُقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم من العاملين في المؤسسات الأممية داخل القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف وسط تصعيد إسرائيلي عنيف على غزة، حيث استشهد أكثر من 400 فلسطيني منذ فجر الثلاثاء، إضافةً إلى إصابة أكثر من 500 آخرين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.

وكانت القاهرة الإخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن القصف استهدف فريقًا أمميًا متخصصًا في إزالة الألغام أثناء عمله في دير البلح.

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قصف إسرائيلي مقتل موظف أممي أوكراني غزة
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