مقتل أجنبي في غزة إثر قصف إسرائيلي استهدف موظفين أمميين في دير البلح

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن مقتل أحد العاملين الأجانب في الأمم المتحدة متأثرًا بجروحه، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزًا تابعًا للمنظمة الدولية في دير البلح.

كما أسفر الهجوم عن إصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وفق ما أكدت وزارة الصحة.

واستقبل مستشفى شهداء الأقصى الضحايا، الذين ينتمون إلى فرق أجنبية تعمل في المؤسسات الأممية داخل القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته العنيفة على غزة، حيث شن منذ فجر الثلاثاء غارات واسعة أدت إلى استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 500 آخرين.

وكانت القاهرة الإخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن القصف استهدف فريقًا أمميًا متخصصًا في إزالة الألغام خلال عمله في دير البلح.