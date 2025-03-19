الجيش اللبناني يغلق 4 معابر غير شرعية مع سوريا

بيروت - (د ب أ)

أغلق الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، أربعة معابر غير شرعية مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم، إنه " ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها في ظل الأوضاع الراهنة، والعمل على منع أعمال التسلل والتهريب، أغلقت وحدة من الجيش المعابر غير الشرعية في منطقة القصر – الهرمل، والفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري في منطقة مشاريع القاع – بعلبك".

وكانت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية قد أعلنت، أن الجيش اللبناني "دخل إلى بلدة حوش السيد علي الحدودية بعد انسحاب المجموعات السورية منها".

وشهد عدد من القرى والبلدات الحدودية مع سوريا شرق لبنان، ومن بينها بلدة حوش السيد علي، خلال يومي الأحد والإثنين الماضيين، قصفًا مصدره الأراضي السورية، وأسفر عن مقتل سبعة مواطنين، وجرح 52 آخرين.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات من الوحدات الخاصة إلى منطقة الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية شرق لبنان بعد استهداف عدد من مراكزه من جهة الأراضي السورية.

وركزت الوحدات العسكرية اللبنانية المنتشرة نيرانها على أهدافها ضمن قطاعات الرماية لوقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.