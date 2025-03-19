ترامب يصف الهجمات الأخيرة على شركة تسلا بـ"الإرهاب المحلي"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الهجمات الأخيرة على سيارات تسلا ترقى إلى الإرهاب.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة له مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، تأكيد دعمه لمقاضاة مرتكبي الهجمات على سيارات "تسلا"، ووصف هذه الاعتداءات بأنها "إرهاب محلي".

وقال ترامب خلال المقابلة: "إذا وعندما يتم القبض على الأشخاص الذين أشعلوا النار على مركبات تسلا، فسوف تكتشفون أنهم يتقاضون أموالا من قبل أشخاص، ذوي نفوذ سياسي كبير على اليسار".

وعندما تم سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أعمال التخريب، يجب اعتبارها إرهابا محليا، أجاب "بالتأكيد أعتقد ذلك"، مضيفا: "الشيء الجيد هو أن هناك الكثير من الكاميرات في تلك الأماكن، وقد تم القبض على بعض المتورطين بالفعل في هذا الأمر".

كما أشاد ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، واصفا إياه بـ"الوطني" الذي أصبح حليفا له خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب: "لم أكن أعرف إيلون جيدا حتى الانتخابات"، معترفا بأن ماسك "اتضح أنه يفضلني على هؤلاء المتطرفين المجانين... لأنه شخص ذكي".

وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، قد قالت أمس الثلاثاء، في بيان إن "سلسلة الهجمات العنيفة على ممتلكات تسلا لا تقل عن الإرهاب المحلي"، مبينة أن "وزارة العدل اتهمت بالفعل العديد من الجناة مع وضع ذلك في الاعتبار".

وأشارت إلى أن التحقيقات ستنظر أيضا في "هؤلاء الذين يعملون خلف الكواليس لتنسيق وتمويل تلك الجرائم".

وكان معرض لسيارات تسلا في ولاية أوريغون الأمريكية، قد تعرض لإطلاق نار يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية خلال أسبوع، وسط أعمال تخريب واحتجاجات مستمرة في جميع أنحاء البلاد، منذ أن أصبح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك شخصية رئيسية في إدارة ترامب.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن إطلاق النار تسبب في أضرار جسيمة للسيارات ونوافذ صالة العرض. ولم يصب أحد بأذى. ووقع إطلاق نار مماثل في 6 مارس الجاري في نفس الموقع.