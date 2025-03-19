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الشيخ طحنون بن زايد في واشنطن.. ماذا بحث مع ترامب؟

12:57 م الأربعاء 19 مارس 2025

الشيخ طحنون بن زايد وترامب

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(وكالات)

استقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في البيت الأبيض، حيث ناقشا مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

ونشر الشيخ طحنون صورة من اللقاء عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنه نقل تحيات رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ترامب خلال مأدبة عشاء رسمية حضرها كبار المسؤولين من الجانبين. وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المحادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق الازدهار والتقدم.

كما شدد الشيخ طحنون على التزام دولة الإمارات بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، من خلال تسريع الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية المستدامة. وأكد أن التوجهات الاقتصادية للبلدين تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.

وفي السياق ذاته، وصف مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية، أنور قرقاش، زيارة الشيخ طحنون إلى واشنطن بأنها تأتي في إطار "علاقات استراتيجية متميزة"، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى المجالات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، ضمن رؤية مستقبلية طموحة.

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الشيخ طحنون بن زايد واشنطن دونالد ترامب نائب حاكم إمارة أبوظبي
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