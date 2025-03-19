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الاحتلال يستهدف أجانب تابعين للأمم المتحدة وسط غزة وسقوط ضحايا

12:45 م الأربعاء 19 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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(وكالات)

أُصيب خمسة أفراد من فريق تابع للأمم المتحدة يعمل في إزالة الألغام، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

ويأتي هذا الاستهداف وسط تصاعد العمليات العسكرية في القطاع، مع تجديد جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته العنيفة على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني منذ بدء عدوان الاحتلال أمس الثلاثاء، إَضافة إلى إصابة أكثر من 500 آخرين.

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قصف إسرائيلي الاحتلال يستهدف أجانب الأمم المتحدة
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