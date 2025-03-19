منافس أردوغان للرئاسة.. لحظة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

القاهرة- مصراوي

نشرت وسائل إعلام عالمية مشاهد من لحظة اعتقال الشرطة التركية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2028.

واعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، صباح الأربعاء. ويواجه رئيس بلدية إسطنبول سلسلة من التحقيقات والقضايا، قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028. وسبق أن صدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن لعامين و7 أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية عام 2022، لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.

ووفقا لما نشرته قناة سي إن إن تركيا، فإنه في إطار ثلاث تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول، تم إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بتهمة التواطؤ مع بعض رجال الأعمال لغسيل الأموال الناتجة عن أرباح غير مشروعة، إلى جانب اتهامات بالرشوة، والاحتيال، والتلاعب في المناقصات.