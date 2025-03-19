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مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية

11:51 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الغارات الإسرائيلية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.، بما يعد تصعيدًا خطيرا وانتهاكًا صارخًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعانًا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي.

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الغارات الإسرائيلية الأراضي السورية سوريا
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