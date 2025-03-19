منافس أردوغان.. تفاصيل اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

وكالات

اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، صباح الأربعاء.

ووفقا لما نشرته قناة سي إن إن تركيا، فإنه في إطار ثلاث تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول، تم إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وذلك بتهمة التواطؤ مع بعض رجال الأعمال لغسيل الأموال الناتجة عن أرباح غير مشروعة، إلى جانب اتهامات بالرشوة، والاحتيال، والتلاعب في المناقصات.

وشارك رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، مقطع فيديو من منزله يوثق عملية التفتيش، وقال في رسالة مصورة: "أقول ذلك بأسف، إنهم يحاولون اغتصاب إرادة شعبنا، وقد تم استخدام قوات الشرطة التي أحبها وأحترمها كأداة لهذا الشر. لقد قاموا بحشد مئات من رجال الشرطة أمام منزل 16 مليونًا من سكان إسطنبول. نحن نواجه قمعًا هائلًا، ولكن أريدكم أن تعرفوا أنني لن أستسلم. أنا أحبكم جميعًا، وأنا أضع ثقتي في الشعب. ليعلم الجميع أنني سأبقى صامدًا. وسأواصل النضال ضد هذا الشخص وكل من يستخدم هذه العملية كأداة".

Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025

وكانت جامعة إسطنبول أعلنت الثلاثاء إبطال شهادة إمام أغولو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، مما قد يحول دون خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة.

وذكرت الجامعة عبر منصة "إكس"، أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا من بينهم إمام أوغلو "تم إبطالها بسبب الغياب وخطأ واضح".

وسارع رئيس البلدية للتنديد بهذا القرار، وكتب على منصة "إكس": "القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني"، مشيرا إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها. ويتوجب على من يسعى لخوض انتخابات الرئاسة في تركيا أن يكون حاملا لشهادة جامعية.

من جانبه، كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، غوكهان غونايدين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن 20 مركبة أمنية وصلت إلى منزل إمام أوغلو. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط منزل إمام أوغلو الواقع في ساريير، حيث أفادت التقارير بأن عمليات تفتيش تجري داخل المنزل.

وتولى إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية، منذ فوزه بانتخابات محلية في مارس 2024. ونشر مكتب إمام أوغلو نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة عام 1995، بعدما ادعى صحفي أنه لا يحملها.

ويواجه رئيس بلدية إسطنبول سلسلة من التحقيقات والقضايا، قبل انتخابات الرئاسة المقررة عام 2028. وسبق أن صدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن لعامين و7 أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية عام 2022، لإدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.

وأعلنت ولاية إسطنبول عن حظر جميع التجمعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحفية في عموم المدينة خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على النظام العام ومنع أي استفزازات محتملة.