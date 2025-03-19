باكستان تدين الغارات الإسرائيلية على غزة

إسلام آباد - (د ب أ)

أدانت باكستان الهجمات العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني، الليلة الماضية، داعية مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في القطاع وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم إبرامه في 15 يناير.

وقال السفير منير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة أمام المجلس المكون من 15 عضوا والذي انعقد في جلسة عاجلة لبحث استئناف الهجمات الإسرائيلية في غزة "يجب وقف عدوان إسرائيل وهجماتها ومجازرها ضد الفلسطينيين"، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء.

وكان 14 فلسطينيا قد استشهدوا فجر اليوم الأربعاء في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوب القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد أكثر من 420 شخصا أمس الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة، أنهت حالة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.