ردًا على ترامب.. الهند تعتزم فرض رسوم على واردات الصلب

نيودلهي - (د ب أ)

تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططا لفرض رسوم على الواردات بعد أسبوع واحد من دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.

وبحسب بيان نشر اليوم، اقترحت وزارة التجارة الهندية فرض رسم بنسبة 12% على مجموعة واسعة من منتجات الصلب المستوردة، في الوقت الذي تواجه فيه سوق الصلب العالمية حالة من الاضطراب، في ظل اتخاذ العديد من الدول إجراءات حمائية لمواجهة تدفق المعادن على أسواقها، خاصة من الصين، التي تنتج مليار طن من الصلب سنويا.

وقالت وزارة التجارة الهندية إن الإجراءات الوقائية تستخدم في "أوقات زيادة الواردات غير المواتية وغير المتوقعة التي تسبب أو تهدد بالتسبب في ضرر دائم للصناعة المحلية".

وتعتبر الهند ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، وقد انضمت إلى دول عديدة من آسيا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، تحاول التكيف مع قرار الرئيس ترامب فرض رسوم على الواردات الأمريكية.

و في الوقت نفسه، أدت ازمة القطاع العقاري في الصين إلى زيادة كبيرة في صادراتها من الصلب، مما ساهم في خلق فائض كبير في السوق العالمية في ظل ضعف الطلب العالمي.

ووفقا للقرار الأولي الصادر بعد تحقيق أجرته هيئة التجارة الهندية، سيتم سيتم تطبيق الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات الهندية من الصلب لمدة 200 يوم، في حين سيصدر القرار النهائي في هذا الشأن بعد 30 يومًا من التشاور وجلسة استماع عامة.

وقال شانخاديب موخيرجي، كبير المحللين لدى مجموعة سي.آر.يو، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة بلومبرج: " نشهد السوق المحلية (للصلب) ازديادًا كبيرًا في الطاقة الإنتاجية الجديدة، لذا سيكون هناك بعض الدعم الآن بفضل هذه الرسوم".

وعلى خلفية هذه الأنباء ارتفعت أسعار أسهم شركات الصلب الهندية في تعاملات اليوم الأربعاء حيث ارتفع سهم ستيل أوثوريتي أوف إنديا المملوكة للدولة بنسبة 5% وسهم تاتا ستيل بنسبة 9ر2% وجيندال ستيل أند باور بأكثر من 2%.