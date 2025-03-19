مصر تدين محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإجرامي الإرهابي، وترفض كافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وأضاف البيان، تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع الدكتور / حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي الشقيق وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.