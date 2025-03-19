وزير الدفاع الألماني: اتفاق ترامب مع بوتين "محصلته صفر"

برلين - (د ب أ)

انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الاتفاق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة في الحرب الأوكرانية لمدة 30 يوما ووصفه بأن "محصلته صفر".

وقال بيستوريوس في تصريحات لمحطة "زد دي إف" الألمانية التلفزيونية إن هذا الاتفاق لا يعني شيئا في الواقع، لأن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تتمتع بأفضل حماية على أية حال.

وأشار الوزير إلى أن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا لم تهدأ بعد المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين، وقال: "بوتين يلعب هنا لعبة، وأنا متأكد من أن الرئيس الأمريكي لن يكون بمقدوره الوقوف متفرجا لفترة طويلة... وأنا متأكد للغاية من أنه سيأتي الوقت الذي سيرد فيه، وسوف يضطر إلى الرد، أيضا من منطلق قوة وسمعة الولايات المتحدة الأمريكية".

ويرى بيستوريوس أن شروط بوتين لوقف إطلاق النار تهدف في المقام الأول إلى إضعاف أوكرانيا حتى يتمكن من مواصلة إعادة التسلح وجمع المزيد من القوات على الحدود مع أوكرانيا أو في الأراضي المحتلة.

وعقب المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين، أعلن الكرملين أن بوتين حدد عددا من المطالب من الجانب الروسي، من بينها توقف الغرب عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. في المقابل صرح ترامب لاحقا لقناة "فوكس نيوز" أن بوتن لم يدع إلى وقف فوري لجميع المساعدات لأوكرانيا. ولم يوضح ترامب طبيعة الدعم المقصود، سواء كان عسكريا أو ماليا أو مساعدات إنسانية.