رغم العدوان.. حماس: لا نزال منفتحون على التفاوض

(وكالات)

صرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنها لا تزال منفتحة على التفاوض مع إسرائيل، رغم استئناف جيش الاحتلال ضرباته الجوية العنيفة منذ فجر أمس الثلاثاء.

وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن الحركة لم تغلق باب التفاوض، مشيرًا إلى أن الاتفاق القائم لا يحتاج إلى تفاهمات جديدة، بل إلى التزام الأطراف الموقعة عليه.

ودعا النونو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة التي بدأت في يناير الماضي.

وجاءت هذه التصريحات في وقت كث فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، في أعنف موجة قصف منذ سريان الهدنة في 19 يناير، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وكانت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار قد استمرت ستة أسابيع، أُطلق خلالها سراح 33 أسيرا، بينهم 8 جثث، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1800 أسير فلسطيني.