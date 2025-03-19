الكويت تدعو إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة

الكويت- ( د ب أ )

أعربت الكويت، اليوم الأربعاء عن إدانتها الشديدة للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا على الأراضي السورية، وذلك في "انتهاك صارخ" للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

‏وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، مجددًا موقف الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشددت على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووضع حد لـ "لانتهاكات السافرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشكل تهديدًا لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها".