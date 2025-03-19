سقوط 15 شهيدا وعشرات المصابين جراء غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

وكالات

استشهد 15 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، وسط العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس الثلاثاء، الحرب التي يشنها على غزة، عبر قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت منازل مأهولة ومراكز إيواء وخيام نازحين وقوارب صيد.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت 4 خيام في منطقتي المواصي والمحررات جنوبي قطاع غزة. كما أطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية، النيران بكثافة تجاه المناطق الشرقية للبريج، فيما ألقت قوات الاحتلال منشورات تطالب فيها أهالي خزاعة وعبسان بالإخلاء الفوري للمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) أن فلسطينيّين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة المواصي جنوب غرب مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وتابعت وكالة الأنباء الفلسطينية: "استشهاد امرأة وطفل وإصابة 3 مواطنين آخرين جرّاء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين، شمالي مدينة خان يونس"، وقالت إن 4 مواطنين استشهدوا جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين مقابل نادي الوكالة غربي مدينة خان يونس.

وعادت قوات الاحتلال، لحربها على قطاع غزة، فجر أمس الثلاثاء، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 400 مواطن غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة. ويأتي العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.