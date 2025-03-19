سفارة الإمارات بالقاهرة تُحيي "يوم زايد للعمل الإنساني" بسحور رمضاني

القاهرة- مصراوي

نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة حفل سحور بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، يوم العطاء والإخاء، وذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ونخبة من القيادات الإعلامية.

وفي مستهل كلمتها، رحّبت السفيرة مريم الكعبي بالحضور، مؤكدة أن "التاسع عشر من رمضان يُعد يومًا استثنائيًا في دولة الإمارات، حيث يحمل ذكرى رجل عظيم، هو الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي ترك إرثًا إنسانيًا راسخًا في العطاء والخير، ممتدًا إلى مختلف بقاع العالم".

وأضافت السفيرة مريم الكعبي خلال كلمتها: "دولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعبًا، تحرص على إحياء هذه الذكرى بالسير على نهج الشيخ زايد، مواصلةً لمسيرة العطاء التي أرسى دعائمها". متابعة: "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، أكمل هذه المسيرة، ويواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم، نسبةً إلى دخلها القومي".

وأكدت "الكعبي" أن العطاء الإنساني بات سمة متأصلة في هوية دولة الإمارات، حيث أصبحت المبادرات الإنسانية نهجًا ثابتًا لمساعدة المحتاجين ومناصرة الضعفاء وإغاثة المنكوبين، مشيرة إلى أن الإمارات كانت وما زالت سباقةً في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية.

وأوضحت سفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة: "الشيخ زايد، رحمه الله، لم يقتصر دوره على تقديم المساعدات، بل أولى اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان، من خلال إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تحسين حياة الشعوب المتضررة من الأزمات".

وأشارت "الكعبي" إلى أن ذكرى الشيخ زايد ستظل خالدة في نفوس أبناء الإمارات، وفي ضمير الإنسانية جمعاء، مؤكدة أن جهوده في العطاء والبناء ستُسجَّل في صفحات التاريخ كرمز للإنسانية والتسامح.

واختتمت قائلة: "تحل ذكرى يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام فيما تواصل دولة الإمارات إرسال المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية إلى مختلف أنحاء العالم، لترسّخ مكانتها كعاصمة للإنسانية. وستستمر الجهود الإماراتية في القضاء على الفقر، ودعم الأطفال، وتطوير البنية التحتية، وتمكين النساء والفتيات والشباب".