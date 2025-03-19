عاصر الحرب العالمية الثانية.. وفاة آخر طيار شارك في معركة بريطانيا

وكالات

توفي جون "بادي" همنجواي، آخر الطيارين الناجين من "معركة بريطانيا" التي دارت رحاها خلال الحرب العالمية الثانية، وشارك فيها مع آلاف من الشباب الذين واجهوا سلاح الجو النازي.

وتوفي جون "بادي" همنجواي، وهو مواطن أيرلندي التحق بسلاح الجو الملكي البريطاني قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، يوم الاثنين في منزله في مدينة دبلن، عن عمر ناهز 105 أعوام، وفقا لما أعلنه سلاح الجو الملكي، وفقا لروسيا اليوم.

وكان همنجواي يبلغ من العمر 20 عاما فقط عندما انطلق مع زملائه الطيارين في سلاح الجو الملكي لمواجهة موجات متتالية من الطائرات النازية التي حاولت إخضاع بريطانيا خلال صيف وخريف عام 1940.

وفي أغسطس من ذلك العام، عندما كانت القاذفات الألمانية تستهدف القواعد الجوية في جنوب إنجلترا وكان مصير المعركة لا يزال مجهولا وقف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل أمام مجلس العموم ليشيد بالطيارين الشباب الذين يدافعون عن بريطانيا.

وأفاد سلاح الجو الملكي البريطاني بأنه في معارك مع الطائرات الألمانية عام 1940، أجبر همنغواي مرتين على القفز بالمظلة من طائرته.

وحصل همنجواي على وسام "صليب الطيران المتميز" لشجاعته عام 1941، وتقاعد عام 1969 بعد أكثر من 30 عاما في الخدمة.