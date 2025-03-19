الدفاعات الجوية الروسية تسقط 57 مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلنت الدفاعات الجوية الروسية، عن إسقاط 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، تم توزيع الطائرات المسيرة التي تم تدميرها على النحو التالي:

35 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك.

13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول.

7 طائرات مسيرة فوق مياه بحر آزوف.

طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا.

طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

ويُعتبر هذا الهجوم الأوكراني الأول من نوعه منذ موافقة موسكو على اقتراح ترامب وقف طرفي النزاع استهداف البنى التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ومساء الثلاثاء، أكد الكرملين، أن الرئيس بوتين أيد فكرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوقف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا للهجمات على البنية التحتية للطاقة.

وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين، طرح دونالد ترامب اقتراحا يقضي بامتناع أطراف النزاع عن شن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. وقد استجاب فلاديمير بوتين لهذه المبادرة بإيجابية، وأصدر على الفور الأمر المناسب للجيش الروسي".