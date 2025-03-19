ستيف ويتكوف: السعودية ستستضيف محادثات أمريكية وروسية بشأن أوكرانيا الأحد



وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن موعد انعقاد محادثات مع روسيا بشأن النزاع في أوكرانيا، سيكون يوم الأحد المقبل، في مدينة جدة في السعودية

وأضاف، أن مستشار الأمن القومي مايكل والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان الوفد الأمريكي إلى المحادثات المقبلة بشأن أوكرانيا في السعودية، وفقا لروسيا اليوم.

ولفت إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن حل النزاع في أوكرانيا تسفر عن نتائج إيجابية، وأن الأطراف تعمل على وضع التفاصيل اللازمة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار: "ناقشنا الشروط الأساسية لتحقيق هذا الهدف. وكان الأمر إيجابيا للغاية. ابتداء من يوم الأحد في جدة، سنبدأ العمل على التفاصيل، ثم ننتقل إلى وقف إطلاق نار شامل".

وتابع: "حتى وقت قريب لم يكن هناك اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وفرض وقف مؤقت للقصف في البحر الأسود، ولكن يوم الثلاثاء، وبعد محادثة على مستوى زعيمي البلدين، تم تحقيق تقدم في هذه المجالات.. وأعتقد أن وقف إطلاق النار الكامل من الآن فصاعدا أصبح قريبا نسبيا".

وأشار إلى أن الأطراف اتفقت بالفعل على جانبين رئيسيين هما وقف الهجمات على الطاقة والبنية التحتية الأخرى، وكذلك في البحر الأسود.

وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يشمل الضربات ليس فقط على منشآت الطاقة، بل أيضا على البنية التحتية بشكل عام.. لا يتعلق الأمر بالطاقة فحسب، بل بالبنية التحتية بشكل عام. وسيكون هذا جزءا من الهدنة التي تستمر 30 يوما". وأوضح في الوقت ذاته أن الأطراف تناقش حاليا التفاصيل.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المحادثة، دعم نهج دونالد ترامب وأعرب عن اتفاقه على ضرورة تجنب المزيد من الخسائر في الميدان.

في المقابل أكد ويتكوف، أن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب.

وقال: "آمل بالتأكيد أن يوافق الأوكرانيون على هذا".