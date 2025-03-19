هجوم أوكراني بطائرات مفخخة يٌسبب حريقًا في مستودع وقود روسي



وكالات

أعلنت موسكو، فجر اليوم الأربعاء، أن حريقًا اندلع في مستودع للوقود في كراسوندار، إثر تعرض هذه المنطقة الروسية الواقعة شرقي الحدود مع أوكرانيا لقصف بطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات كييف.

قال مكتب تنسيق خدمات الطوارئ في روسيا، إن حريقا اندلع قرب قرية كافكازسكايا بعد سقوط حطام من طائرات بدون طيار أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية.

وأشار إلى أن 105 عناصر من فرق الطوارئ والإنقاذ تدخلوا إثر الكارثة من دون أن يتمّ الإبلاغ في الحال عن إصابات، وفقا لسكاي نيوز.