بعد اتفاق ترامب وبوتين.. هل هدنة أوكرانيا تشمل منشآت الطاقة والبنى التحتية؟



وكالات

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الهدنة التي اتفق الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عليها، تقتصر على وقف استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لمدة 30 يوما ولا يزال يتعيّن على كييف الموافقة عليها، تشمل في الواقع "البنى التحتية عامة".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" بعيد إجراء ترامب مكالمة هاتفية مطولة مع بوتين، سئل ويتكوف عما إذا كانت هذه الهدنة تشمل منشآت الطاقة حصرا أو سائر البنى التحتية، فأجاب: "كلا، إنها تشمل الطاقة والبنى التحتية عامة"، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف ويتكوف: "الشيطان يكمن في التفاصيل، لدينا فريق سيتوجه إلى السعودية، بقيادة مستشارنا للأمن القومي مايك والتس، ووزير خارجيتنا ماركو روبيو، وأعتقد، مثلما تعلمون، أن علينا تحديد هذه التفاصيل".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة ونصف حول عدد من القضايا الاستراتيجية.

قال البيت الأبيض، إن ترامب وبوتين اتفقا على ضرورة تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا، مشددين على أن هذا الصراع يجب أن ينتهي بسلام دائم.

أضاف: "الأموال والدماء التي أنفقتها كل من أوكرانيا وروسيا في هذه الحرب كان من الأفضل أن تُنفق على احتياجات شعوبهم، كان يجب ألا يبدأ هذا الصراع، وكان من المفترض أن ينتهي منذ وقت طويل من خلال جهود صادقة ومخلصة للسلام".

وأكد البيان: "اتفق الزعيمان على أن السلام في أوكرانيا سيبدأ بوقف إطلاق النار في مجال الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى المفاوضات التقنية بشأن تنفيذ وقف إطلاق النار في البحر الأسود، ووقف إطلاق النار الكامل والسلام الدائم. ستبدأ هذه المفاوضات فورا في الشرق الأوسط".