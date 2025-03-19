للمرة الرابعة.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"



وكالات



أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله اليمنية ، يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة جديدة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وأوضح أنه جرى تنفيذ العملية باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال سريع، في بيان إن القوات المسلحة اليمنية رصدت تحركات معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على اليمن، ما دفعها إلى تنفيذ عملية عسكرية استباقية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن هذه الضربة تأتي في إطار تصعيد العمليات العسكرية ضد إسرائيل، ردا على استمرار العدوان على غزة، مشددا على أن "الاعتداءات الأمريكية لن تثني الجماعة عن أداء واجبها الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".

وأكد المتحدث العسكري أن استهداف "هاري ترومان" هو الرابع من نوعه خلال الـ72 ساعة الماضية، في إشارة إلى تصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية في المنطقة. كما جدد التهديد بمواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، طالما استمر القصف على غزة.

يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وأنصار الله من جهة أخرى، حيث تكثف الجماعة هجماتها على السفن المرتبطة بإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد مواقع أنصار الله في اليمن. إلا أن الجماعة أعلنت استمرارها في استهداف السفن العسكرية والتجارية المرتبطة بإسرائيل وأمريكا، مؤكدة أن هذه العمليات تأتي "ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة والدعم الأمريكي له".