ترامب: استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي لحرب عالمية ثالثة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

قال ترامب: "نريد أن نضع حدا لهذا، ونحن نعمل على ذلك، والأمريكيون لا يشاركون في الأحداث هناك، ولكن هذا الأمر كان محتملا، ولو بدأت الحرب العالمية الثالثة لهذا السبب لكان هذا حماقة ما بعدها حماقة"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، الذي بحثا خلاله التسوية في أوكرانيا والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.