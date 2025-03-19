ترامب: الجنود الأمريكيون غير متورطين في الصراع بـ أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجنود الأمريكيين غير متورطين في الصراع في أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "لا يوجد جنود أمريكيون متورطون في هذا الصراع"، بحسب روسيا اليوم.

وتابع: "تورط الجنود الأمريكيين قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهو أمر سخيف تماما، لكن هناك أمورا غريبة تحدث في العالم".

وتابع: "أسعى جاهدا لإنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، لأن استمرار إراقة الدماء أمر غير مقبول".