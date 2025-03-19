ترامب: سئمنا من الدفاع عن كندا وقدَرها أن تصبح الولاية الأمريكية 51



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سئمت من توفير الأمن لكندا، التي تدفع القليل جدا مقابل الدفاع، لكن في حال أصحبت الولاية 51، فإن واشنطن ستتولى مسؤولية أمنها.

قال ترامب: "كندا تدفع القليل جدا مقابل الدفاع عنها، إنهم يعتقدون أننا سنحميهم، ونحن نفعل ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أن أوتاوا تنفق على الدفاع أقل من جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتحاول الاستفادة من المشتريات الأمريكية.

وأضاف: "تعلمون، في حلف الناتو، هم يدفعون أقل من الجميع. نحن نشتري 48 كاسحة جليد، وفجأة أرى أن كندا تريد الاستفادة من ذلك. أسأل: ماذا يدفعون؟ لقد سئمت من ذلك".

وأكد أنه إذا انضمت كندا إلى الولايات المتحدة، فسيدفع السكان نصف ما يدفعونه حاليا، وستحصل البلاد على حماية موثوقة.

وقال: "إذا كانت ولاية رقم 51 ستكون أكبر وأجمل ولاية لدينا، سنعتني بها، والناس سيدفعون نصف ما تدفعه كندا الآن".

ووصف ترامب كندا بأنها "أسوأ شريك" للتفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه قال: إنها "مقدر لها" أن تصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين في المستقبل.

وقال معلقا على العلاقات مع كندا: "هم أسوأ الناس في التفاوض على الإطلاق"، وردا على سؤال عن سبب تعامله بقوة أكبر مع كندا مقارنة بمنافسي الولايات المتحدة، أجاب ترامب: "فقط لأنها مقدر لها أن تصبح ولايتنا الحادية والخمسين، نحن بحاجة إلى ميزتها الإقليمية. أنا أتعامل مع جميع الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، وكندا واحدة من أكثر الدول إزعاجا في التفاوض".

وانتقد الرئيس الأمريكي سلوك حكومة جاستين ترودو، واصفا ممثليها بأنهم "أشخاص أشرار وغير صادقين".