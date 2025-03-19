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ترامب: لدينا قضاة سيئون للغاية ولا ينبغي السماح لهم بالعمل

02:08 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله "يجب أن نخرج المجرمين من بلادنا ولا يجب أن يعيقنا القضاة"، مضيفًا "لدينا قضاة سيئون للغاية ولا ينبغي السماح لهم بالعمل".

وذكر ترامب، "كشفنا الكثير من الاحتيال والهدر وغياب الموظفين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مشيرًا إلى أن "هناك قاض ليبرالي أصدر حكمًا سيئًا لإيقاف ما نقوم به بشأن وكالة التنمية الدولية، لكننا سنستأنف ضد القرار".

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