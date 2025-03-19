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ترامب: لم يكن أحد أكثر صرامة مع روسيا مني

02:07 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا وأوكرانيا توجهان الكثير من الأسلحة باتجاه بعضهما، "ووقف إطلاق النار دون بذل أي جهد إضافي سيكون صعبًا".

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، قال ترامب، "لدينا مناقشاتنا الخاصة مع الرئيس الصيني وهو أيضًا يريد التفاهم معنا ويسعى إلى ذلك"، مضيفًا " الصين بحاجة ماسة إلينا تجاريًا لكن علينا معالجة العجز الذي يزيد عن تريليون دولار معها".


وتابع: " أعتقد أن كلًا من روسيا والصين تريدان صداقتنا وسنكون أصدقاء.. وكانت لدي علاقات جيدة للغاية مع الرئيسين الروسي والصيني وزعيم كوريا الشمالية وهذا شيء إيجابي".


وقال الرئيس الأمريكي، "لم يكن أحد أكثر صرامة مع روسيا مني وأنا من أوقف مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مضيفًا "نحن بلد مختلف تمامًا عما كنا عليه قبل بضعة أشهر ونحظى بالاحترام الآن".

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