زيلينسكي: بوتين رفض اقتراح وقف إطلاق النار الكامل



وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصفا روسيا طال منشآت مدنية في أوكرانيا من بينها مستشفى.

وأشار زيلينسكي، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض اقتراح وقف إطلاق النار الكامل.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين أيد فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنازل متبادل لـ 30 يوما بين روسيا وأوكرانيا عن توجيه ضربات للبنية التحتية، مؤكدا أن بوتين أصدر أوامر للجيش الروسي بذلك.

وأوضح بيسكوف، أن بوتين أبلغ ترامب باستعداده للعمل المشترك على إيجاد سبل لحل الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة ستشكلان مجموعات خبراء بشأن التسوية الأوكرانية.