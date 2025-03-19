ترامب: لم أبحث مع بوتين مسألة المساعدات المقدمة لـ أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يبحث مسألة المساعدات المقدمة لأوكرانيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته قناة "فوكس نيوز".

وأضاف ترامب: "مكالمتي مع بوتين كانت مهمة واستمرت لنحو ساعتين وتطرقت إلى موضوعات عدة".

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب، إنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لإطلاق النار يشمل جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن ترامب اقترح وقفًا متبادلًا لاستهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين وأصدر أوامره للجيش الروسي بتنفيذه.

كما أبلغ بوتين، ترامب بأنه سيتم تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا في 19 مارس الجاري، بحيث يشمل 175 أسيرًا من كل جانب، إلى جانب إعادة 23 جنديًا أوكرانيًا مصابين بجروح خطيرة كبادرة حسن نية.