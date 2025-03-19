مفاوض أمريكي سابق: غارات إسرائيل على قطاع غزة لم تفاجئنا

وكالات

نقلت صحيفة "فورين بوليسي" عن المفاوض السابق بوزارة الخارجية الأمريكية آرون ديفيد ميلر، قوله إن "غارات إسرائيل على قطاع غزة لم تفاجئنا".

وأضاف ميلر، "احتمالات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر التفاوض كانت دائمًا ضئيلة جدًا".

وأشار إلى أن حركة حماس لم تكن لتفرج عن كل الأسرى الإسرائيليين ما لم تحصل على ضمانات قوية، مضيفًا: "لا الأمم المتحدة ولا واشنطن كانتا ليقدما لحماس تلك الضمانات".

وتابع المفاوض السابق بالخارجية الأمريكية، "الوضع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمحن السياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".