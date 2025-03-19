سفير بريطانيا بإسرائيل: يجب أن يتوقف القتال بغزة وتبدأ الدبلوماسية

وكالات

شدد سفير بريطانيا لدى إسرائيل، سيمون والترز، على ضرورة أن يتوقف القتال في قطاع غزة وأن تبدأ الدبلوماسية.

وقال والترز، "نريد جميعًا رؤية هزيمة حركة حماس وعودة الأسرى لكن تجدد عمليات إسرائيل بغزة لن يحقق ذلك"، مضيفًا "سيكون هناك المزيد من الموت للأسرى والمدنيين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين".

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "بلومبيرج" عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، قوله إنه يصعب رؤية كيف يمكن لحرمان المدنيين من المساعدات أن يتوافق مع القانون الدولي.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة ليل الاثنين/صباح الثلاثاء، مرتكبًا سلسلة من المجازر بحق المدنيين ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 560 شخصًا.