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رئيس حكومة الاحتلال السابق: الحرب تقتل الأبرياء بغزة وإسرائيل حققت كل ما يمكن تحقيقه

01:00 ص الأربعاء 19 مارس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت

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وكالات

نقلت صحيفة "التايمز" عن رئيس وزراء إسرائيل السابق أولمرت، قوله إن "إسرائيل حققت كل ما يمكن تحقيقه من خلال عملية عسكرية، لكن كفى".

وأضاف أولمرت، "دمرنا الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ ومواقع القيادة وقضينا على قادة حركة حماس، مشيرًا إلى أن "الحرب تقتل الأبرياء في قطاع غزة وتعرض من تبقى من الأسرى للخطر بالإضافة إلى حياة الجنود الإسرائيليين".

وتابع رئيس وزراء إسرائيل السابق، "عندما يركز شخص ما كليًا وبكل إخلاص على مكاسبه الشخصية فقط لأسباب سياسية فهذا أمر سيئ للغاية".

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رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت الحرب تقتل الأبرياء بغزة حماس إسرائيل
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