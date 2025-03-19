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مقتل 12 شخصًا جراء تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل هندوراس

12:55 ص الأربعاء 19 مارس 2025

أرشيفية

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تيجوسيجالبا (هندوراس) - (أ ب)

قالت السلطات في هندوراس إن حادث تحطم طائرة تجارية صغيرة قبالة سواحل البلاد أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وتحطمت الطائرة في البحر بعد وقت قصير من إقلاعها ليل الاثنين/الثلاثاء من جزيرة رواتان في طريقها إلى مدينة لا سيبا في البر الرئيسي.

وكان على متن الطائرة 17 راكبا وطاقم تم إنقاذ خمسة منهم ونقلهم إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أن الطائرة فشلت في الوصول إلى الارتفاع الكامل وغرقت بسرعة بعد الاصطدام، وأنقذ صيادون محليون الناجين.

وقالت وكالة الطيران المدني الهندوراسية إن الحادث قيد التحقيق.

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تحطم طائرة هندوراس جزيرة رواتان
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