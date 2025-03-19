الرئيس الأوكراني: يمكن لترامب الاتصال بنا في أي وقت ونحن مستعدون للرد

وكالات

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، قوله "سندعم أي مقترحات تؤدي إلى سلام مستدام وعادل لكن من أجل ذلك يجب أن نفهم ما هو على المحك".

وذكر زيلنسكي، أن "محاولة التفاوض دون إشراك أوكرانيا لن تكون مثمرة وندعم جميع الخطوات نحو إنهاء الحرب"، مضيفًا "يمكن للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتصال بنا في أي وقت ونحن مستعدون للرد".

وقال الرئيس الأوكراني، "مستعدون لمناقشة الخطوات التالية مع ترامب".

وأعلن زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أنه سيدعم اقتراح نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضاف زيلينسكي، أن المحادثات بشأن أوكرانيا من دون كييف لن تحقق أي نتائج، مشيرًا إلى أن تحرير جميع أسرى الحرب الأوكرانيين سيكون وسيلة لروسيا لإظهار حسن النية في المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف فوري لإطلاق النار يشمل جميع مصادر الطاقة والبنية التحتية في روسيا وأوكرانيا.

وأجرى ترامب، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع بوتين، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الحرب الأوكرانية.