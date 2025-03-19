الطالب الفلسطيني محمود خليل المعتقل في أمريكا: أنا سجين سياسي

وكالات

نقلت صحيفة "الجارديان" عن الطالب الفلسطيني محمود خليل المهدد بالترحيل من الولايات المتحدة، قوله "أنا سجين سياسي".

وقال خليل للصحيفة البريطانية، "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدفني كجزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة"، مضيفًا: "اعتقالي كان نتيجة مباشرة لممارستي حقي في حرية التعبير".

وتابع خليل، "أنا في مركز احتجاز بلويزيانا أشهد على ظلم يمارس ضد محرومين من حماية القانون".

وذكر الطالب محمود خليل خلال حديثه للجارديان الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، قائلًا: "أفكر في الطبيب حسام أبو صفية الذي لا يزال محتجزًا في معسكر تعذيب إسرائيلي".

وتشهد مدن أمريكية عدة احتجاجات من قِبل المنظمات الحقوقية والطلابية، للمطالبة بالإفراج عن خليل، ورفضًا لإجراءات اعتقاله التي اعتبرتها انتهاكا صريحًا لحرية التعبير التي كفلتها القوانين الأمريكية.

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، ألقت سلطات الهجرة الاتحادية الأمريكية القبض على الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي لعب دورًا بارزًا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل وحربها على قطاع غزة.

واعتقل عملاء إدارة الهجرة والجمارك خليل من داخل شقته المملوكة للجامعة واقتادوه إلى الحجز، حسبما أكدت محاميته إيمي جرير لوكالة "أسوشييتد برس".